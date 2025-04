Mourinho ha messo Anguissa nel suo mirino lo vorrebbe al Fenerbahçe Fanatik

Fanatik, José Mourinho ha messo nel mirino un centrocampista del Napoli. Si tratta di Frank Anguissa, il camerunense ha già fatto sapere che gli piacerebbe cambiare squadra.Il desiderio di Mourinho: Anguissa al FenerbaçeSu Fanatik si legge:Nonostante il Napoli non voglia perdere Frank Anguissa a parametro zero, il centrocampista vorrebbe cambiare aria. Si vocifera che il Monaco dalla Francia sia interessato al calciatore camerunense e anche il Chelsea sta seguendo la situazione. Ma c'è anche Mourinho molto interessato al giocatore, con il quale era stato spesso rivale durante il suo periodo in Inghilterra e a Roma.Considera concluso il suo ciclo a Napoli. C'è il Chelsea su di lui (Gazzetta)Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport scrive del possibile addio di Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, a fine stagione.

