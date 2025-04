Parallel Tales Asghar Farhadi dirigerà Isabelle Huppert nel nuovo film ambientato a Parigi

nuovo progetto in cui sarà tra i protagonisti anche l'attrice premio Oscar. Asghar Farhadi dirigerà Parallel Tales a Parigi riunirà per l'occasione un ricco cast francese che include anche un premio Oscar come Isabelle Huppert. Dodici anni dopo il suo debutto alla regia in lingua francese con Il passato, il regista si appresta a tornare nella capitale transalpina. I produttori di Farhadi, che all'attivo ha due lungometraggi vincitori dell'Oscar al miglior film straniero, presenteranno il progetto al prossimo Marché du film di Cannes. Il nuovo film di Asghar Farhadi Il lungometraggio, la cui trama è ancora sconosciuta, include un cast francese di prim'ordine. Oltre a Huppert, reciteranno nel film anche Virginie Efira,

