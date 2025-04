Differenziata a Napoli centro ecco le novità

Napoli Differente nel Cuore", dedicato alle utenze domestiche e commerciali del centro città. Da lunedì 28 aprile il servizio, già avviato ai Quartieri Spagnoli e nella zona di San Ferdinando, sarà esteso anche all’area del centro Antico, coinvolgendo. Napolitoday.it - Differenziata a Napoli centro, ecco le novità Leggi su Napolitoday.it Prosegue il piano di raccolta porta a porta "Differente nel Cuore", dedicato alle utenze domestiche e commerciali delcittà. Da lunedì 28 aprile il servizio, già avviato ai Quartieri Spagnoli e nella zona di San Ferdinando, sarà esteso anche all’area delAntico, coinvolgendo.

Napoli, rifiuti, il centro storico scopre il ?porta a porta?: «Differenziata al 50%» - Tutto il centro della città avrà un nuovo sistema di raccolta differenziata. Il porta a porta sarà attivo in tutta l?area del centro storico, con specifiche particolari per... 🔗ilmattino.it

Napoli, raccolta differenziata: da lunedì nuovo piano anche ai Decumani, il calendario - Prosegue il nuovo programma dei servizi di raccolta porta a porta per utenze domestiche e commerciali nel centro città di Napoli. Dopo la prima fase di attivazione ai Quartieri Spagnoli ... 🔗msn.com

Raccolta differenziata a Napoli, cambia tutto per cittadini e negozi - “Napoli Differente nel Cuore” è il nuovo progetto di raccolta differenziata dei rifiuti che sarà attivato nei quartieri del centro della città. Il servizio, realizzato dal Comune di Napoli ... 🔗msn.com

Raccolta differenziata a Napoli, dai Quartieri Spagnoli a Posillipo: «Ora la città è più pulita» - Rifiuti e differenziata a Napoli: tra strada fatta e strada da fare, passi avanti tangibili e criticità persistenti. Viaggio in diverse aree della città, dalle location della movida dotate di ... 🔗ilmattino.it