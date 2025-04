Brigitta e Benedicta Boccoli in lacrime a The Couple la dura lite tra sorelle

Le litigate tra sorelle sono comuni e necessarie, ma di norma non vengono trasmesse in diretta nazionale. I panni sporchi si lavano in casa ma non quando sei tra i concorrenti di un reality show. Così, è diventata un caso mediatico la lite tra Brigitta e Benedicta Boccoli, le due sorelle tra i protagonisti di The Couple, che hanno concluso in lacrime una delle prove previste dal gioco televisivo.La lite tra Brigitta e Benedicta BoccoliLe coppie di The Couple continuano a essere messe alla prova e la tensione in casa cresce di giorno in giorno. Il primo duo a scoppiare (in lacrime, letteralmente) c'è quello composto dalle sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli che non hanno retto alla pressione dopo una delle sfide del gioco. Chiamate assieme agli avversari nella White Room le sorelle Boccoli non hanno di certo brillato nel gioco in stile memory e, una volta rientrate in salone, si sono lasciate andare a recriminazioni sfociate in una discussione che ha a che fare con ben più di un semplice gioco.

Benedicta e Brigitta Boccoli a The Couple - Sono sorelle e hanno in comune il lavoro nel mondo dello spettacolo. Tra le otto coppie in gara a The Couple, da lunedì in prima serata su Canale 5, c’è anche quella formata da Benedicta e Brigitta Boccoli. Una partecipazione, quella della sorelle Boccoli, che desta senz’altro curiosità, visto che non sono troppo avvezze al mondo dei reality. Entrambe hanno preso parte, nel lontano 2006, soltanto al poco fortunato Reality Circus; la maggiore, Benedicta, fu tra i primi eliminati, mentre Brigitta si classificò al terzo posto dietro alla vincitrice Sabrina Ghio e Pierluigi Coppola. 🔗davidemaggio.it

The Couple, la coppia vincitrice della seconda puntata è Brigitta e Benedicta Boccoli | Video Mediaset - Chi è stato il vincitore della seconda puntata di The Couple – Una vittoria per due? La coppia vincitrice è stata quella formata da Brigitta e Benedicta Boccoli. Qual è la coppia vincitrice della seconda puntata di The Couple? Durante la seconda puntata di The Couple le coppie di concorrenti si sono sfidati in prove di abilità e cultura generale. Alla fina a spuntarla per la prova finale sono: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli e le sorelle Boccoli, Brigitta e Benedicta Boccoli. 🔗superguidatv.it

