Riina jr pubblica una foto del padre Totò caos social Valanga di like

Totò Riina è stato per decenni il capo indiscusso di Cosa Nostra, protagonista di una lunga stagione di violenza che ha segnato la storia d’Italia. Responsabile di numerosi omicidi e stragi, tra cui quelle di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il boss di Corleone è stato simbolo di un potere criminale spietato, che ha lasciato profonde ferite nel tessuto sociale e istituzionale del Paese.I commenti e l’asta socialUn ritratto di Totò Riina, pubblicato su Facebook e Instagram, ha innescato un acceso dibattito online, attirando commenti e apprezzamenti. A postarlo è stato Giuseppe Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, noto per le sue provocazioni nostalgiche legate alla figura paterna.“Bellissimo grande uomo”, si legge in un commento. Thesocialpost.it - Riina jr pubblica una foto del padre Totò: caos social. Valanga di like Leggi su Thesocialpost.it Figura emblematica e oscura della mafia siciliana,è stato per decenni il capo indiscusso di Cosa Nostra, protagonista di una lunga stagione di violenza che ha segnato la storia d’Italia. Responsabile di numerosi omicidi e stragi, tra cui quelle di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il boss di Corleone è stato simbolo di un potere criminale spietato, che ha lasciato profonde ferite nel tessutoe e istituzionale del Paese.I commenti e l’astaUn ritratto dito su Facebook e Instagram, ha innescato un acceso dibattito online, attirando commenti e apprezzamenti. A postarlo è stato Giuseppe, terzogenito del capomafia di Corleone, noto per le sue provocazioni nostalgiche legate alla figura paterna.“Bellissimo grande uomo”, si legge in un commento.

Su questo argomento da altre fonti

Sabotare la salute pubblica per tutelare i propri interessi. Le bugie di Robert Kennedy Jr. - Robert F. Kennedy Jr. ha assunto l'incarico di segretario della Salute e dei Servizi umani con la promessa di non ostacolare l’accesso ai vaccini, assicurando al Senato che non avrebbe tolto a nessuno la possibilità di vaccinarsi. Ma appena insediato, le sue azioni hanno immediatamente smentito queste dichiarazioni, rivelando una strategia che mina la fiducia pubblica nei vaccini e smantella le istituzioni che ne garantiscono sicurezza ed efficacia. 🔗ilfoglio.it

Il figlio di Totò Riina pubblica un ritratto del padre sui social. L’entusiasmo dei follower: «Grande uomo, non chinava mai il capo» - «Bellissimo, grande uomo», «Grande zio Totò», «Grandissimo uomo che non ha mai chinato il capo». Sono questi alcuni dei commenti spuntati su Facebook sotto una foto di Totò Riina, capomafia e terrorista italiano morto nel 2017. A pubblicare un suo ritratto sui social è Giuseppe Riina, terzogenito del boss di Cosa Nostra, che non è nuovo a uscite di questo genere sui social. Su Facebook e Instagram, Riina jr ha pubblicato un ritratto del padre, che ha sùbito raccolto decine di commenti positivi ed entusiasti, compresi quelli di chi chiedeva se il quadro fosse in vendita. 🔗open.online

Bimbi morti per morbillo in Texas, Kennedy Jr fa marcia indietro: “Vaccino serve” - (Adnkronos) – "Il modo migliore per prevenire la diffusione del morbillo è il vaccino Mpr''. Il segretario alla Salute Usa Robert Kennedy Jr. ha fatto marcia indietro rispetto alla sua precedente posizione no vax dopo la seconda morte per morbillo negli Stati Uniti. Due decessi avvenuti entrambi in Texas, lo stato con il maggior numero […] L'articolo Bimbi morti per morbillo in Texas, Kennedy Jr fa marcia indietro: “Vaccino serve” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il figlio di Totò Riina pubblica un ritratto del padre sui social. L'entusiasmo dei follower: «Grande uomo, non chinava mai il capo; Salvo Riina celebra il padre: Sempre con noi. Centinaia di like al post (con foto) sui social; Riina jr si sposa, festeggia a Corleone e lancia una provocazione via social; Polemica sull'omaggio di Salvuccio Riina al padre Totò nell’anniversario della morte: «Vive sempre in Noi e con Noi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Riina jr pubblica il ritratto del padre Totò: valanga di like e cuoricini - Giuseppe Riina, figlio del boss Totò, pubblica sui social un ritratto del padre e riceve decine di commenti entusiasti. Tra nostalgie mafiose e ... 🔗huffingtonpost.it

Il figlio di Totò Riina pubblica un ritratto del padre sui social. L’entusiasmo dei follower: «Grande uomo, non chinava mai il capo» - Giuseppe Riina, terzogenito del boss di Cosa Nostra morto nel 2017, non è nuovo a uscite del genere. In passato ha scontato una condanna a 8 anni e 10 mesi per mafia L'articolo Il figlio di Totò Riina ... 🔗msn.com

Mafia, il figlio di Totò Riina mette all’asta un ritratto sui social - CORLEONE (PALERMO) – Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina, e riceve decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa ... 🔗msn.com