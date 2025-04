Un Papa italiano Tutto è aperto le previsioni per il Conclave

Papa Francesco, si apre la discussione sul profilo che dovrà avere il prossimo Papa. E una delle domande che circola di più sopratTutto a Roma è "sarà un Papa italiano?" "Tutto è aperto". Risponde all'Arcivescovo di Monaco e Frisinga, il Cardinale Reinhard Marx, in un incontro con la stampa a Villa Mater Dei, a Roma. "Non è una questione di lingua, Paese o cultura - ha sottolineato -. C'entra la persona. Non è questione che sia conservatore o progressista. È una questione di credibilità e di dialogo". "Il nuovo Papa deve aver chiara l'importanza del Vangelo in Tutto il mondo. Deve avere una visione universale" come Francesco che "dava questi impulsi. E il nuovo Papa dovrebbe essere in questo solco di credibilità. Deve sapere comunicare con la gente. Agi.it - "Un Papa italiano? Tutto è aperto" le previsioni per il Conclave Leggi su Agi.it AGI - Ora che si sono concluse le celebrazioni funebri perFrancesco, si apre la discussione sul profilo che dovrà avere il prossimo. E una delle domande che circola di più soprata Roma è "sarà un?" "". Risponde all'Arcivescovo di Monaco e Frisinga, il Cardinale Reinhard Marx, in un incontro con la stampa a Villa Mater Dei, a Roma. "Non è una questione di lingua, Paese o cultura - ha sottolineato -. C'entra la persona. Non è questione che sia conservatore o progressista. È una questione di credibilità e di dialogo". "Il nuovodeve aver chiara l'importanza del Vangelo inil mondo. Deve avere una visione universale" come Francesco che "dava questi impulsi. E il nuovodovrebbe essere in questo solco di credibilità. Deve sapere comunicare con la gente.

