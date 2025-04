Volley A1 femminile la Bartoccini MC Restauri saluta Nemeth

Nemeth non farà parte dell'organico della Bartoccini MC Restauri Perugia per la stagione 2025/26.Ad annunciarlo è la stessa società, che la saluta così: "La Bartoccini MC Restauri Perugia ringrazia Anett. Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri saluta Nemeth Leggi su Perugiatoday.it Dopo le tante voci, molte delle quali attendibili, arriva la temuta ufficialità: Anettnon farà parte dell'organico dellaMCPerugia per la stagione 2025/26.Ad annunciarlo è la stessa società, che lacosì: "LaMCPerugia ringrazia Anett.

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri esulta: Gardini finisce in nazionale - L’azzurro Italia fa nuovamente tappa in casa Perugia grazie alla schiacciatrice classe 2003 Beatrice Gardini, convocata dalla Federazione Italiana Pallavolo per il collegiale di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2025 (4 giugno - 27 luglio). Lo stage al quale prenderà parte la... 🔗perugiatoday.it

LIVE Novara-Conegliano 1-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le venete soffrono due set, poi volano in finale con Milano! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36: Per Novara ci sono i 34 punti di una straordinaria Tolok, inevitabile il suo calo nel finale, 13 punti a testa per Ishikawa e Alsmeier. In casa Conegliano 20 punti di Haak, 17 di Zhu, 16 per Gabi, 14 per Fahr 22.35: per due set Novara ha tenuto testa a Conegliano, bravissima a vincere in rimonta un primo set molto complicato, poi un calo in attacco delle piemontesi ha lanciato la squadra veneta che ha vinto un terzo set ancora abbastanza equilibrato, poi ha letteralmente dominato il quarto parziale, con Gabi sugli scudi. 🔗oasport.it

LIVE Milano-Scandicci 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne volano in finale, serie mai in discussione! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Ace di Kurtagic. MILANO E’ IN FINALE! 24-17 Errore in attacco di Ruddins, ci sono sette match-point che valgono la finale. 23-17 Muro di Danesi su Ognjenovic. 22-17 Invasione a rete di Antropova, Ekaterina è calata a picco fisicamente. 21-17 Ci pensa Orro di seconda intenzione, ancora una prova da leader per Alessia. Graziani e Ruddins in campo per Scandicci. 🔗oasport.it

Bartoccini Perugia: conferme e nuove sfide per la serie A1 femminile - La Bartoccini Perugia si prepara per la serie A1 femminile con conferme e nuovi arrivi, ma i tifosi attendono colpi di mercato. 🔗sport.quotidiano.net

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia non tocca il reparto liberi: confermata anche Recchia - La Bartoccini MC Restauri Perugia seguita a non smobilitare, anche per quanto riguarda il reparto libero. A far coppia con capitan Sirressi, confermatissima già da tempo, sarà Stefania Recchia, che an ... 🔗today.it

Pallavolo A1 femminile – Bartoccini MC Restauri Perugia: Stefania Recchia confermata per la stagione 2025/2026 - La Bartoccini MC Restauri Perugia continua a costruire il roster per la prossima stagione, riconfermando la giovanissima libero Stefania Recchia, classe 2005, che vestirà la maglia delle Black Angels ... 🔗ivolleymagazine.it