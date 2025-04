Leoni Inter occhi sul giovane difensore del Parma I ducali fanno il prezzo I dettagli

Leoni Inter, occhi sul giovane difensore del Parma! I ducali fanno il prezzo. I dettagli sulla possibile trattativa di mercatoSu calciomercato.com si legge di un possibile Interessamento del calciomercato Inter per Giovanni Leoni, giovanissimo difensore del Parma. Ecco i dettagliocchi SU Leoni- «Su Leoni hanno messo gli occhi Juventus e Inter, che l'aveva già cercato in estate prima di essere anticipata dal Parma. I gialloblù l'hanno pagato intorno ai 5 milioni di euro più altri 3,5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita, oggi la valutazione del giocatore è triplicata e per portarlo via ne servono almeno 15 (e non è escluso che a fine stagione la richiesta possa anche aumentare). Convinti di avere un talento tra le mani, a febbraio scorso la società ha blindato Leoni allungando la scadenza del contratto a giugno 2029; chi lo vuole dovrà sedersi a trattare.

