Morbillo l’allarme di Bassetti L’Italia si preoccupi se calano le coperture vaccinali

Repubblica.it - Morbillo, l’allarme di Bassetti: “L’Italia si preoccupi se calano le coperture vaccinali” Leggi su Repubblica.it IL direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova interviene su uno studio pubblicato negli Stati Uniti

Ne parlano su altre fonti

Bassetti: "Allarme super gonorrea, occhio a PrEP invece del preservativo" - Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo fare di più per migliorare l'uso degli antibiotici a basso costo che sono quelli che purtroppo fanno i danni maggiori. Uno studio inglese ha lanciato l'allarme sulla gonorrea super resistente: tra il 2024 e il 2025 sono stati isolati numerosi ceppi di gon 🔗ilgiornaleditalia.it

Aviaria, allarme in Polonia. Bassetti: «La carne di pollo viene da lì, il virus è dietro l'angolo». Rischi in Italia? - Influenza aviaria, scatta l'allarme della Commissione Europea per i focolai del virus in Polonia. Negli ultimi giorni si sono registrati quasi 180 casi e 116 sono le fattorie coinvolte da... 🔗ilmessaggero.it

Morbillo: allarme dell’Oms per l’aumento dei casi negli Stati Uniti - Quasi 400 casi di morbillo sono stati segnalati negli Stati Uniti nel 2025, accompagnati dai primi decessi correlati alla malattia registrati nell’ultimo decennio. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha ricevuto l’11 marzo un rapporto dal National Focal Point degli Stati Uniti riguardante questa epidemia, notificata ai sensi del Regolamento sanitario internazionale. Gli esperti hanno evidenziato […] L'articolo Morbillo: allarme dell’Oms per l’aumento dei casi negli Stati Uniti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Su questo argomento da altre fonti

Morbillo, l’allarme di Bassetti: “L’Italia si preoccupi se calano le coperture vaccinali”; Morbillo, due casi al San Martino. Bassetti: Non vaccinati, speriamo non sia l'inizio di un'epidemia; Il morbillo torna a uccidere negli Usa, allarme dell'Oms dopo i casi anomali: L'Italia deve preoccuparsi; Morbillo in Italia, sempre più casi anche tra gli adulti: perché preoccupano, l'intervista a Matteo Bassetti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Morbillo, l’allarme di Bassetti: “L’Italia si preoccupi se calano le coperture vaccinali” - IL direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova interviene su uno studio pubblicato negli Stati Uniti ... 🔗genova.repubblica.it

Allarme morbillo, boom di casi in Italia: le regioni più colpite - L’Italia registra un aumento dei casi di morbillo nel 2024, con quasi 400 contagi segnalati: Abruzzo, Lazio e Sicilia le regioni più colpite. Nel mese di aprile 2024, l’Italia ha registrato ... 🔗msn.com

Bambina di 8 anni morta di morbillo: contagi e ricoveri in forte aumento in Usa, l'epidemia sta peggiorando - Morta a 8 anni per morbillo, seconda vittima negli USA. Oltre 600 casi nel 2025. Non era vaccinata. Cresce la preoccupazione per l’epidemia in corso ... 🔗virgilio.it