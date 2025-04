Mosca Kursk è stato liberato Kiev ha fallito l’annuncio durante l’incontro Trump Zelensky in Vaticano

Mosca durante l'incontro Trump-Zelensky in VaticanoVladimir Putin ha annunciato oggi la riconquista della regione di Kursk, territorio invaso dalle forze ucraine nell'agosto 2024. Secondo il presidente russo, l'operazione di liberazione è stata completata con successo.Mentre a Città del Vaticano si svolgeva l'incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, alla vigilia dei funerali di Papa Francesco, il Cremlino ha diffuso il comunicato ufficiale: Valery Gerasimov, capo di stato maggiore delle forze armate russe, ha informato il presidente Putin del completamento dell'operazione militare contro i "neonazisti ucraini" presenti nella regione.Il significato della vittoria per MoscaSecondo Putin, "la sconfitta totale del nemico nella regione di Kursk apre la strada a nuovi successi militari su altri fronti" e rappresenta un passo importante verso la caduta del "regime neonazista" di Kiev.

