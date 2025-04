Atalanta Lecce il pronostico di Serie A il GOL apre la strada

Serie A torna sotto la luce dei riflettori, grazie alla 34° giornata. Una delle gare in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che lottano per posizioni di classifica diametralmente opposte. Stiamo parlando di Atalanta e Lecce, pronte a scendere in campo domani domenica 27 aprile alle 20:45 al Gewiss Stadium. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 4-0 in favore della Dea, chiamata a ripetersi per blindare il posto in Champions League. Per i salentini, invece, l’obiettivo è quello di portare in cascina punti pesanti nella lotta per non retrocedere.L’andamento di Atalanta e LecceReduce dalla vittoria per 1-0 in trasferta con il Milan, l’Atalanta si sta avvicinando sempre di più alla qualificazione alla prossima Champions League. Sololaroma.it - Atalanta-Lecce, il pronostico di Serie A: il GOL apre la strada Leggi su Sololaroma.it Il weekend calcistico è finalmente cominciato e laA torna sotto la luce dei riflettori, grazie alla 34° giornata. Una delle gare in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che lottano per posizioni di classifica diametralmente opposte. Stiamo parlando di, pronte a scendere in campo domani domenica 27 aprile alle 20:45 al Gewiss Stadium. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 4-0 in favore della Dea, chiamata a ripetersi per blindare il posto in Champions League. Per i salentini, invece, l’obiettivo è quello di portare in cascina punti pesanti nella lotta per non retrocedere.L’andamento diReduce dalla vittoria per 1-0 in trasferta con il Milan, l’si sta avvicinando sempre di più alla qualificazione alla prossima Champions League.

Su questo argomento da altre fonti

Pronostico Atalanta-Lecce: da dieci turni è ormai una costante - Atalanta-Lecce è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Le tre sconfitte consecutive contro Inter, Fiorentina e Lazio, oltre a mandare in fumo i sogni scudetto, avevano restituito un’Atalanta stanca e svuotata, quasi depressa per via dei rumors riguardo ad un imminente addio del suo condottiero Gian Piero Gasperini, che dopo quasi un decennio potrebbe lasciare Bergamo e mettere fine ad un ciclo (forse) irripetibile. 🔗ilveggente.it

Lecce-Bologna, il pronostico di Serie A: equilibrio in vista? - Il weekend della ventiquattresima giornata di Serie A si è aperto con l’anticipo di venerdì, che ha visto la Juventus espugnare il Sinigaglia vincendo 2-1 con il Como. Tra le cinque sfide in programma domenica, prima della conclusione del turno con Inter-Fiorentina di lunedì, ci sarà anche quella dello Stadio Via del Mare, delle ore 18, che vedrà affrontarsi Lecce e Bologna, con le due formazioni a caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi. 🔗sololaroma.it

Pronostico Genoa-Lecce: finisce sempre allo stesso modo - Genoa-Lecce è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il momento del Lecce di Giampaolo è complicato. E lo abbiamo visto anche la scorsa settimana contro il Milan: avanti di due gol, i salentini in pochi minuti hanno perso la bussola e si sono fatti rimontare dai rossoneri che fino a quel momento non avevano dato nessun cenno di vita. 🔗ilveggente.it

Se ne parla anche su altri siti

Pronostico Atalanta-Lecce | Serie A 2024/25; Pronostico Atalanta-Lecce quote analisi 34ª giornata Serie A; Serie A, Atalanta Lecce: occhio all'1 e all'Under 2.5; Atalanta Lecce pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A, Atalanta Lecce: occhio all'1 e all'Under 2.5 - Il pronostico per Atalanta-Lecce, sfida valida per il turno numero trentaquattro della Serie A 2024 2025: tutto sul match del ... 🔗assopoker.com

Atalanta-Lecce si giocherà domenica, niente striscioni né cori. Le probabili formazioni e dove vedere la partita - La squadra giallorossa, in lutto dopo la scomparsa improvvisa del massaggiatore 47enne Graziano Fiorita, partirà domenica mattina con un charter tornerà. Gasperini potrebbe schierare il tridente con D ... 🔗msn.com

Pronostico Atalanta-Lecce: da dieci turni è ormai una costante - Atalanta-Lecce è una partita di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. 🔗ilveggente.it