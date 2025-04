Convocati Roma per la sfida contro l’Inter oltre a Nelsson e Dybala si aggiunge un’altra assenza La lista completa

Convocati Roma per la partita di Serie A contro l'Inter: non solo Nelsson e Dybala! Si aggiunge un'altra assenza: ecco la lista completa Domani alle 15, la Roma affronterà l'Inter in trasferta per la 34ª giornata di Serie A. Il tecnico Claudio Ranieri ha ufficializzato la lista dei Convocati per la sfida, confermando le assenze .

