Follia in strada spara due dardi con una fiocina contro i vicini

vicini si è trasformata in un tentato omicidio a Ferrara, in via Copparo, nel pomeriggio di venerdì 25 aprile. Un uomo di 64 anni ha scagliato due dardi con una fiocina contro una coppia di coniugi, colpendoli gravemente al ventre e al collo.L’aggressione e la fugaL’attacco è avvenuto intorno alle 16.30. Dopo aver ferito i due parenti – anche vicini di casa – l’aggressore è fuggito in auto, per poi essere trovato poco distante su una panchina, dove aveva tentato di suicidarsi ingerendo un’abbondante quantità di farmaci. È stato soccorso e medicato al Pronto Soccorso dell’Arcispedale Sant’Anna di Cona.Le condizioni delle vittimeLa donna è stata medicata sul posto dal personale del 118, mentre il marito, un architetto 69enne in pensione, è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dove resta ricoverato in prognosi riservata. Thesocialpost.it - Follia in strada: spara due dardi con una fiocina contro i vicini Leggi su Thesocialpost.it Una lite trasi è trasformata in un tentato omicidio a Ferrara, in via Copparo, nel pomeriggio di venerdì 25 aprile. Un uomo di 64 anni ha scagliato duecon unauna coppia di coniugi, colpendoli gravemente al ventre e al collo.L’aggressione e la fugaL’attacco è avvenuto intorno alle 16.30. Dopo aver ferito i due parenti – anchedi casa – l’aggressore è fuggito in auto, per poi essere trovato poco distante su una panchina, dove aveva tentato di suicidarsi ingerendo un’abbondante quantità di farmaci. È stato soccorso e medicato al Pronto Soccorso dell’Arcispedale Sant’Anna di Cona.Le condizioni delle vittimeLa donna è stata medicata sul posto dal personale del 118, mentre il marito, un architetto 69enne in pensione, è stato elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Ne parlano su altre fonti

Raputus di follia: uomo spara con un fucile in strada, il sindaco lo ferma - Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia sfiorata ieri sera a Roscigno, negli Alburni, dove il sindaco Pino Palmieri ha fermato un uomo che stava sparando all’impazzata in strada armato di fucile da caccia. L’episodio è accaduto nel centro abitato del piccolo paesino degli Alburni. Il primo cittadino, il sindaco Pino Palmieri, stava girando a bordo della sua auto in paese quando è stato insospettito da un rumore di fucile. 🔗anteprima24.it

Follia dopo la sconfitta del Latina, Berman aggredito in strada: assalito da uomini incappucciati - Berman stava lasciando lo stadio quando è stato fermato da alcuni uomini incappucciati che lo hanno aggredito: pugno al volto e vetro dell'auto rotto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Calciomercato Juve, la strada si fa in salita per questi due big: l’Atalanta spara alto per loro! Ecco come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: i due giocatori dell’Atalanta sono nel mirino della Vecchia Signora! Tuttavia, i due costano troppo Secondo quanto è stato espresso da CalcioNews24 in ESCLUSIVA, l’Atalanta intende introitare tanti soldi dalla cessione di Ademola Lookman ed Ederson. I due obiettivi del calciomercato Juve hanno un costo eccessivamente importante l’uno: 70 milioni per il centrocampista brasiliano; sono 60 invece i milioni di euro che servono per portare via l’attaccante nigeriano. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Follia di sangue: 90enne litiga con gli operai del cantiere e gli spara con il fucile da caccia. Poi torna a casa e si uccide. Ecco chi era l'anziano; Alife, follia nel parcheggio del centro commerciale: 80enne spara a due imprenditori; Follia sul Lungomare: ecco le immagini della sparatoria alla Rotonda Diaz - VIDEO; La follia di Vera, ex regina dello sci che con tre colpi di pistola ha quasi ucciso, a 84 anni, il vicino di casa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Follia in strada: spara due dardi con una fiocina contro i vicini - Una lite tra vicini si è trasformata in un tentato omicidio a Ferrara, in via Copparo, nel pomeriggio di venerdì 25 aprile. Un uomo di 64 anni ha ... 🔗thesocialpost.it

Follia in una villetta: prende a fiocinate i parenti, in manette dopo una breve fuga - Boara: ha colpito al ventre un cugino, che versa in gravi condizioni, e anche sua moglie alla guancia. Non sono ancora chiari i motivi che l’hanno spinto ad aggredirli. E’ stato arrestato ... 🔗msn.com

Il video della follia in centro a Como: due giovani si prendono a cinghiate, uno sul tetto di un’auto - Follia in centro a Como oggi attorno alle 14. Due giovani si sono letteralmente presi a cinghiate, al culmine di un litigio tra insulti e grida di ogni tipo. Impressionante la scena che si è ... 🔗comozero.it