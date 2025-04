Restyling sul Corso Vittorio Emanuele ultimata la posa della pavimentazione in via Torretta

Corso Vittorio Emanuele: al via la la posa della zanella in pietra lavica per raccogliere l'acqua piovana. ultimata, intanto, la pavimentazione nella traversa di via Torretta, in pietra lavica Etnea lavorazione bocciardata. Il nuovo volto del. Salernotoday.it - Restyling sul Corso Vittorio Emanuele: ultimata la posa della pavimentazione in via Torretta Leggi su Salernotoday.it Continuano, i lavori per la riqualificazione del: al via la lazanella in pietra lavica per raccogliere l'acqua piovana., intanto, lanella traversa di via, in pietra lavica Etnea lavorazione bocciardata. Il nuovo volto del.

