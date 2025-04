Carmine Parlato addio al macchinista della funivia i funerali

funerali di Carmine Parlato, il macchinista dell'Eav morto nel crollo della cabina della funivia del Faito avvenuto il 17 aprile scorso. A rappresentare l'ente, su delega del sindaco Gaetano Manfredi, è stato il consigliere Giuseppe.

Carmine Parlato morto in funivia sul Monte Faito, era il macchinista che tranquillizzava i turisti impauriti - Carmine Parlato, operatore di bordo della funivia e iscritto al sindacato, è la prima vittima della tragedia del monte Faito 🔗notizie.virgilio.it

Carmine Parlato, chi era il macchinista morto nell’incidente alla funivia - Carmine Parlato era un uomo che amava profondamente il suo lavoro. Non lo considerava soltanto un mestiere, ma una vocazione che lo accompagnava da decenni. A 59 anni, originario di Vico Equense e residente a Castellammare di Stabia, era diventato operatore di bordo sulla Funivia del Faito per l’Ente Autonomo Volturno. Una scelta di vita, non solo professionale, che lo aveva reso parte di quella montagna e dei suoi panorami, ogni giorno condivisi con turisti e pendolari. 🔗thesocialpost.it

Carmine Parlato morto nella tragedia della funivia del Faito: lo strazio della moglie - Ore di angoscia, con i soccorsi resi complicati dalla nebbia, e quella cabina a monte dell’impianto del Faito di cui non si hanno più notizie ad alimentare col passare del tempo il timore di una tragedia. Morti il macchinista di bordo e tre turisti stranieri Fino al tragico epilogo, con la speranza vanificata dalle notizie che arrivano: è di 4 morti e un ferito grave il bilancio dell’incidente verificatosi sul monte Faito dove, a causa della rottura di un cavo, una cabina della funivia che collega Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, con la vetta, un panorama mozzafiato a ... 🔗notizieaudaci.it

Tragedia Monte Faito, i funerali di Carmine Parlato e l'addio della moglie: «Gli avete strappato la vita, sarò la tua voce» - «Carmine, sarò la tua voce. Terminati i momenti del plauso, viene il momento della giustizia. Avete strappato Carmine alla vita. Questa tragedia merita risposta. Avete tolto la vita ... 🔗leggo.it

Tragedia della Funivia Faito, la moglie di Carmine Parlato ai funerali: “Non è stata una fatalità” - A Castellammare di Stabia oggi i funerali del macchinista Eav Carmine Parlato, tra le quattro vittime della tragedia della Funivia del Faito del 17 aprile ... 🔗fanpage.it

Crollo Funivia Faito, i funerali a Castellammare di Carmine Parlato: l'ultimo saluto al macchinista Eav - Poco dopo le 14 di oggi, 26 aprile 2025, in Cattedrale a Castellammare di Stabia è arrivata la bara con la salma di Carmine Parlato, il ... 🔗msn.com