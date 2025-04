Lucca Juve così può sbarcare a Torino La strategia di Giuntoli per assicurarsi il bomber dell’Udinese Novità importanti

Lucca Juve: ecco come può arrivare a Torino. Il piano di Giuntoli per assicurarsi il centravanti dell'Udinese. Novità importantiSecondo quanto riferito da Tuttosport, oltre a Krstovic c'è anche Lorenzo Lucca nella lista dei desideri del calciomercato Juve per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione.Per il centravanti, che piace anche a Napoli, Milan, Inter e Nottingham Forest, i friulani chiedono 25 milioni di euro: per abbassare il prezzo, Cristiano Giuntoli potrebbe inserire qualche contropartita proveniente dalla Juventus Next Gen gradita alla dirigenza dell'Udinese.

