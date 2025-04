Il Volo liti continue Mai d accordo spunta un retroscena

accordo su tutto. A dirlo è Il Volo, il gruppo composto da due tenori e un baritono. Anzi, proprio avere pareri discordanti "è la nostra forza - conferma Ignazio Boschetto -. Non siamo un gruppo, ma tre persone, con la loro individualità, che si trovano a lavorare insieme. Se non siamo sempre d'accordo tra noi va benissimo anche perché il dubbio mi fa sentire vivo. La vita non è bianco o nero: è fatta di sfumature, di colori, di diversità".Raggiunto dal Messaggero, Piero Barone lancia una frecciata ironica all'amico: "Potevi dirlo con meno parole: sarebbe stato più onesto se avessi detto semplicemente: 'io non sono mai d'accordo con voi'". E Gianluca Ginoble rincara la dose: "Discutiamo veramente di tutto, ma sono discussioni costruttive che non rinunciano mai all'autocritica.

Mamma uccisa a coltellate, il ventenne assassino sottoposto a tso lo scorso novembre. 'Liti continue' - Prato, 26 febbraio 2025 – I segnali di aggressività li aveva manifestati da tempo. Ma Anna Viliani, 60 anni, continuava a prendersi cura di lui, da sola, in quella villetta a schiera di via Toccafondi a Montepiano dove abitavano da qualche tempo, dopo essersi trasferiti dalla Briglia. Il marito se n'era andato e lei era rimasta in quella casa, in cui i lavori non erano neppure stati terminati per mancanza di soldi, insieme a quel figlio difficile.

Sgombero del ponte Nord, i residenti: "Liti e risse continue, avevamo paura" - "Avevamo paura a passare sul ponte Nord. Succedeva di tutto: liti, accoltellamenti, condizioni igieniche impensabili per una città come Parma. Siamo contenti che oggi li facciano andare via da lì. Anche per loro, non potevano continuare a vivere in quel posto". Dalle 7 di mattina è in corso...

Sabrina Baldini strangolata dal compagno (fratello dell'ex marito): «Liti continue, lei voleva lasciarlo». La figlia allo zio: «Non hai spento la sua luce» - Sabrina Baldini Paleni è stata uccisa dal compagno Franco Pettineo. L'uomo, fratello dell'ex marito della 56enne trovata morta venerdì mattina nella sua villetta di Chignolo Po...

