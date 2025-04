Thesocialpost.it - Eleganza e personalità: Melania Trump ai funerali di Papa Francesco

Il funerale diha riunito, in un’atmosfera di profonda solennità, figure di spicco del panorama internazionale. La Santa Sede aveva stabilito un dress code rigoroso per l’evento: sobrietà assoluta, abiti neri e gioielli ridotti al minimo. Tra coloro che hanno rispettato queste indicazioni con notevole attenzione c’era, giunta in Italia accanto al marito Donaldper rendere omaggio al pontefice scomparso.L’diMentre il presidente americano optava per un completo blu scuro,ha scelto un look che interpretava il lutto con rigore stilistico. In Piazza San Pietro, la sua figura risaltava in un coat dress doppiopetto firmato Dolce e Gabbana, esempio di discrezione e impeccabilità, completato con un velo e guanti di pizzo neri.