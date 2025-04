Muore a 17 anni travolta dal treno la tragedia sotto gli occhi dei genitori Com’è successo

Venerdì 25 aprile, una ragazza di soli 17 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 22:20, mentre il gruppo si trovava in attesa di un regionale. Il macchinista del convoglio ha tentato una frenata disperata, ma l'impatto si è rivelato inevitabile. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Funerali di Papa Francesco, il dettaglio su Melania Trump che in pochi hanno notatoLeggi anche: "Perché ho evitato i funerali": Don Cristiani choc, il durissimo sfogoMilano, ragazza di 17 anni Muore travolta da un treno alla stazione Greco-PirelliIeri, la stazione di Greco-Pirelli a Milano è stata teatro di una tragedia che ha lasciato sgomenta l'intera città. Una ragazza di 17 anni è morta investita da un treno. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polfer, i vigili del fuoco e il personale sanitario dell'AREU.

Felice Laveglia muore a 17 anni schiacciato dal trattore a Montopoli Valdarno: ‘Amava la campagna’ - Il drammatico ritrovamento del papà che non l’aveva visto rientrare Un drammatico incidente ha sconvolto Montopoli Valdarno. Felice Laveglia, 17 anni, ha perso la vita schiacciato dal trattore che stava guidando nei campi di famiglia. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 31 marzo in località Chiecina. Intono alle 20:15 il padre, preoccupato per il ritardo, è andato a cercarlo e lo ha trovato privo di sensi sotto il mezzo. 🔗notizieaudaci.it

Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro - Dramma a Nocera Inferiore, nel salernitano, dove un ragazzo di soli 17 anni, di origine marocchina, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro in una fabbrica specializzata nella lavorazione del legno. Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro Il giovane, secondo quanto emerso dalle prime indagini, […] L'articolo Tragedia a Nocera Inferiore: muore a 17 anni in un incidente sul lavoro sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Pisa, ragazzo di 17 anni muore schiacciato dal trattore - È morto a 17 anni dopo essersi ribaltato con il trattore, che lo ha schiacciato. La tragedia è avvenuta ieri nelle campagne di Montopoli Valdarno (Pisa), in località Chiecina, al confine con Palaia. Il giovane si trovava alla guida del mezzo nei campi di proprietà della famiglia, quando per cause di accertamento, il trattore si è ribaltato e per il ragazzo non c'è stato niente da fare. 🔗tg24.sky.it

