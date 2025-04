Giardini della Minerva apportata la variante al originale progetto riapertura prevista entro fine giugno

apportata una variante rispetto al progetto originale, nell'ambito dei lavori di restyling del Giardino della Minerva, a Salerno dove, come è noto, durante l'intervento, sono emersi alcuni reperti storici. Salvo imprevisti, entro fine giugno la struttura tornerà fruibile, arricchita della. Salernotoday.it - Giardini della Minerva: apportata la variante all'originale progetto, riapertura prevista entro fine giugno Leggi su Salernotoday.it È stataunarispetto al, nell'ambito dei lavori di restyling del Giardino, a Salerno dove, come è noto, durante l'intervento, sono emersi alcuni reperti storici. Salvo imprevisti,la struttura tornerà fruibile, arricchita

Se ne parla anche su altri siti

Il parchetto di via Isonzo: "Niente più giri loschi, ora telecamere ai giardini" - "Il parco di via Isonzo? Dopo i lavori, la situazione è nettamente migliorata rispetto ai vari casi al limite nel 2024. Abbiamo tolto la siepe, messo una ringhiera di protezione per i bambini, una illuminazione migliore e una telecamera di videosorveglianza a 360 gradi. Così non riceviamo più lamentele da quella zona". Lo dice convinto Paolo Renna. L’assessore comunale alla Sicurezza ha fatto il punto sui passati lavori e su quelli in arrivo in città, parlando in primis del parchetto tra i viali Trieste e Piave: "Se prima di pomeriggio si trovano solo persone extracomunitarie, ora ci sono i ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Fiori da piantare in primavera: quali scegliere per balconi e giardini - Con aprile, la primavera è nel pieno della sua energia. Le temperature diventano più stabili, è il momento giusto per riempire balconi, davanzali e giardini di fiori colorati e profumati. Dai classici intramontabili alle varietà più resistenti al sole, ecco cosa piantare da aprile in avanti... 🔗veronasera.it

Estate modenese, Whitemary in concerto ai Giardini Ducali con il suo ultimo lavoro “New Bianchini” - Un nuovo nome entra nel calendario dell'Estate modenese: Whitemary arriva ai Giardini Ducali, pronta a trasformare il festival in una vera e propria dancefloor a cielo aperto. Un nuovo appuntamento a ingresso gratuito dopo i sold out di Shame nel 2023 e Venerus nel 2024, inseiro nell'ambito... 🔗modenatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Giardini della Minerva: apportata la variante all'originale progetto, riapertura prevista entro fine giugno. 🔗Ne parlano su altre fonti

Salerno, Giardini della Minerva: riapertura entro giugno - L’attesa è stata lunga, ma verrà ripagata dal risultato. Entro la fine di giugno riapriranno i battenti i Giardini della Minerva, chiusi dal 31 gennaio del 2023. E ... 🔗ilmattino.it