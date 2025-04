Funivia Faito il prefetto Attendiamo verità da organi inquirenti

organi inquirenti che stanno agendo in maniera encomiabile e rapida. E noi tutti Attendiamo la verità". Lo ha detto parlando con i giornalisti il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che oggi ha partecipato a Castellammare di Stabia ai funerali di Carmine Parlato, il dipendente dell'Eav morto a causa del crollo della cabina della Funivia del Faito. Nell'incidente sono deceduti altri persone: si tratta di tre turisti mentre un quarto è rimasto gravemente ferito.Il prefetto ha puntualizzato che questo è però il momento "di essere accanto alla famiglia", di dare la solidarietà "alla moglie e al figlio" della vittima. E' il momento in cui vengono in tante situazioni e ci si chiede il perché". Sulla vicenda sta indagando la Procura di Torre Annunziata.

