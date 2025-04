Papa Ciciliano Giornata straordinaria e nessuna criticità

ROMA (ITALPRESS) – "E' stata una giornata straordinaria che ha visto una grande partecipazione da parte sia dei cittadini romani che di fedeli da tutto il mondo per dare l'ultimo saluto a Sua Santità Papa Francesco". Lo ha dichiarato il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. "Quattrocentomila persone hanno condiviso un momento storico ed emozionante, e grazie all'impegno di tutti la giornata si è svolta in modo solenne e sereno, senza criticità. Voglio ringraziare personalmente tutto il Servizio nazionale della protezione civile, e soprattutto i tremila volontari e volontarie di protezione civile che sono in prima linea nel dare assistenza ai fedeli, con la loro generosità e umanità. Questo risultato è frutto di uno straordinario lavoro di squadra, in grande sinergia con la Prefettura di Roma e con tutti i soggetti coinvolti".

