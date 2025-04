Marsilio ai funerali di Papa Francesco Indelebile il ricordo del riconoscimento della Perdonanza Celestiniana

funerali di Papa Francesco. Ho portato con la mia presenza la gratitudine e l'affetto degli abruzzesi per la sua opera e il suo magistero e in particolare per l'Indelebile ricordo del riconoscimento, dopo oltre sette secoli della Perdonanza Celestiniana.

