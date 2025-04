Robot insegnanti il futuro dell’educazione è già iniziato

L'innovazione tecnologica sta rapidamente trasformando il mondo dell'istruzione. Robot insegnanti e docenti in ologramma, che fino a pochi anni fa sembravano appartenere solo alla fantascienza, oggi sono protagonisti di progetti pilota e sperimentazioni reali in scuole di tutto il mondo. In questo articolo esploriamo come queste tecnologie si stiano integrando nei sistemi educativi, quali vantaggi

