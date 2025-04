A Focene si parla di libri in riva al mare

Focene Insieme ha organizzato un evento culturale unico, che unisce la passione per la lettura con l'amore per il mare. Mercoledì 30 aprile 2025, presso l'Arcobaleno Beach, sarà presentato il libro "Io e gli altri" di Roberto Feroci. L'iniziativa mira a promuovere la cultura in un contesto rilassante e suggestivo, offrendo ai partecipanti un'esperienza indimenticabile.L'evento si terrà presso l'Arcobaleno Beach, un luogo ideale per coniugare la bellezza del mare con la ricchezza culturale. La presentazione del libro di Roberto Feroci sarà seguita da un piacevole aperitivo offerto ai partecipanti. L'iniziativa ha l'obiettivo di creare un momento di condivisione e riflessione, unendo la comunità intorno alla passione per la lettura e il mare.L'evento ha come obiettivo promuovere attività culturali sul territorio di Focene L'iniziativa è aperta a tutti e rappresenta un'opportunità unica per trascorrere una serata all'insegna della cultura e del relax.

