Vertice Trump Zelensky nella Basilica di San Pietro Il presidente ucraino Ottimo incontro che può diventare storico

ROMA (ITALPRESS) – Un "Ottimo incontro" che ha il potenziale "per diventare storico". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha commentato l'incontro di circa 15 minuti avuto con il capo della Casa Bianca, Donald Trump prima dell'inizio della cerimonia funebre di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. "Ottimo incontro. Abbiamo discusso a lungo a tu per tu. Speriamo in risultati concreti su tutto ciò che abbiamo trattato", ha scritto Zelensky su X ricordando come punti principali "proteggere la vita del nostro popolo, un cessate il fuoco completo e incondizionato, una pace affidabile e duratura che impedisca lo scoppio di un'altra guerra".Secondo Zelensky si è trattato di "un incontro molto simbolico che ha il potenziale per diventare storico, se raggiungeremo risultati congiunti".

(Adnkronos) – Lo strappo tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, consumato in diretta mondiale dallo Studio Ovale venerdì scorso, fa tremare l'Europa, spiazzata dalla pesantissima reazione del presidente americano e del suo vice, protagonisti di uno scontro inaspettato con il numero uno ucraino. Nel Vecchio Continente e tra i suoi leader si respira così un clima da emergenza, tra pressioni a Kiev e inviti alla calma e alla riconciliazione tra le due parti, nella speranza che il rapporto si possa ricucire a breve termine e senza troppi danni.

Ucraina, strappo Trump-Zelensky gela l’Ue: vertice tra leader in un clima da emergenza - (Adnkronos) – Lo strappo tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, consumato in diretta mondiale dallo Studio Ovale venerdì scorso, fa tremare l’Europa, spiazzata dalla pesantissima reazione del presidente americano e del suo vice, protagonisti di uno scontro inaspettato con il numero uno ucraino. Nel Vecchio Continente e tra i suoi leader si respira così un clima da emergenza, tra pressioni a Kiev e inviti alla calma e alla riconciliazione tra le due parti, nella speranza che il rapporto si possa ricucire a breve termine e senza troppi danni. 🔗ildenaro.it

La premier Giorgia Meloni, oggi (2 marzo), a Londra, avanzerà la proposta di un summit atlantico per il prossimo aprile. Nella sua idea ci sarebbe, però, prima un incontro bilaterale con Trump. L'idea di Giorgia Meloni è quella di un vertice tra Europa e Usa tra marzo e aprile, per fermare la guerra in Ucraina, ovviamente, cosa subordinata alla partecipazione del presidente americano Donald Trump.

