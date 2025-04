Dilei.it - Lorenzo Amoruso si sposa, la romantica proposta ad Afarin Mirzaei

ha chiesto in moglie la nuova compagnacogliendola di sorpresa alla fine di una cena elegante a Firenze con uno splendido anello. Lo scatto dellaè stato condiviso sui social dall’ex calciatore che ha accompagnato la foto con la frase “Sperando in un sì”., pronto alle nozze conEx calciatore ed ex concorrente di Temptation Island,è conosciuto non solo per la sua carriera sul campo di calcio, ma anche e soprattutto per la sua storia d’amore con una nota protagonista della tv italiana: Manila Nazzaro. La loro storia era iniziata nel 2017 ed era diventata di dominio pubblico proprio grazie alla loro partecipazione al reality Temptation Island dove non erano mancate le situazioni di tensione tra i due.