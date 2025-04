Migliaia di persone affollano il centro per la La via dei librai in Cattedrale anteprima del opera di Roberto Lipari

delle quali sbarcate dalle navi di crociera giunte in porto nelle prime ore del mattino, che ieri si sono mescolati ai palermitani reduci dal corteo per la Festa della Liberazione e che dalle 12 in poi hanno letteralmente riempito corso Vittorio Emanuele. Palermotoday.it - Migliaia di persone affollano il centro per la "La via dei librai", in Cattedrale l'anteprima dell'opera di Roberto Lipari Leggi su Palermotoday.it Numerose le comitive di stranieri, alcunee quali sbarcate dalle navi di crociera giunte in porto nelle prime ore del mattino, che ieri si sono mescolati ai palermitani reduci dal corteo per la Festaa Liberazione e che dalle 12 in poi hanno letteralmente riempito corso Vittorio Emanuele.

