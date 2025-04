Muore a 19 anni in ospedale a Bologna ipotesi abuso di alcol Si indaga

Bologna, 26 aprile 2025 – Morte sospetta di un 19enne, ipotesi abuso di alcol: indagano i carabinieri. È successo questa notte: si è tentato di tutto per salvare il ragazzo, invano.I carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno avviato le indagini per risalire alle cause di questa morte sospetta, avvenuta al pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale Maggiore. È successo questa notte, intorno alla mezzanotte, quando i carabinieri sono stati informati dai sanitari del 118 che un giovane, soccorso qualche ora prima in via Buozzi, zona Barca e trasportato in ambulanza nella struttura sanitaria, è deceduto.L’ipotesi, al momento, è che ci sia stato un abuso di alcol e in seguito a questo il giovane sarebbe andato in coma etilico, fino all’arresto cardiaco di questa notte. Ilrestodelcarlino.it - Muore a 19 anni in ospedale a Bologna, ipotesi abuso di alcol. Si indaga Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 26 aprile 2025 – Morte sospetta di un 19enne,dino i carabinieri. È successo questa notte: si è tentato di tutto per salvare il ragazzo, invano.I carabinieri del Nucleo Investigativo, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno avviato le indagini per risalire alle cause di questa morte sospetta, avvenuta al pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’Maggiore. È successo questa notte, intorno alla mezzanotte, quando i carabinieri sono stati informati dai sanitari del 118 che un giovane, soccorso qualche ora prima in via Buozzi, zona Barca e trasportato in ambulanza nella struttura sanitaria, è deceduto.L’, al momento, è che ci sia stato undie in seguito a questo il giovane sarebbe andato in coma etilico, fino all’arresto cardiaco di questa notte.

