Chi è Chiamamifaro la cantante di Amici 24 e figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori Non chiamatemi raccomandata

Angelica Gori, questo il nome all'anagrafe di Chiamamifaro, è la figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi. Nata a Bergamo, la cantante si è trasferita a Milano per inseguire il sogno della musica. L'anno scorso l'artista in erba si è esibita al Concertone del primo maggio condotto da Ermal Meta e Noemi. Inoltre ha fatto da apripista ai concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, Ariete e Sangiovanni. Nel corso dei mesi all'interno della scuola di Amici, l'artista è stata seguita dal professore Rudy Zerbi. Chiamamifaro è l'ultima eliminata del programma televisivo Amici. La cantante, classe 2001, ha abbandonato la scuola nel quarto appuntamento della ventiquattresima edizione della fase Serale del talent show condotto da Maria De Filippi. Chiamamifaro, Angelica Gori figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori e il rapporto con loro. Angelica Gori è, come detto, la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori e ha una sorella, Benedetta nata nel 1996, e un fratello, Alessandro, classe 1997.

Chiamamifaro eliminata dal Serale di Amici, la cantante bergamasca perde al ballottaggio contro Senza Cri - Bergamo, 13 aprile 2025 – Angelica Gori, alias Chiamamifaro, è stata eliminata durante la quarta puntata del serale di ‘Amici 24’, andata in onda su Canale 5, sabato sera, 12 aprile. La giovane cantante bergamasca, del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ha perso al ballottaggio contro la collega Senza Cri. Dopo il salvataggio di Daniele, Chiamamifaro è tornata in casetta insieme a Senza Cri ed è subito scoppiata in lacrime sapendo il rischio che stava correndo, ovvero l’eliminazione. 🔗ilgiorno.it

Angelica Gori alias Chiamamifaro: «Pago le multe e faccio la cantante» - Suo padre è Giorgio Gori, sua madre Cristina Parodi. Ma lei non seguirà le loro orme. Mentre esce la sua prima canzone con il duo chiamamifaro, Angelica Gori ci racconta la sua passione, il piano B, il mentore e gli inconvenienti di essere figlia di. Per esempio, richieste da automobilisti indisciplinati 🔗vanityfair.it

Amici 24, Chiamamifaro fuori dal Serale: le prime dichiarazioni della cantante dopo l'eliminazione (VIDEO) - Dopo Asia, Vybes, Raffaella e Luk3, anche Chiamamifaro è stata costretta a lasciare il Serale di Amici 24: la cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso al ballottaggio finale contro Senza Cri! 🔗comingsoon.it

