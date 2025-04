Melania Trump compie gli anni il regalo inaspettato di Donald dopo i funerali del Papa

Melania Trump celebra oggi, sabato 26 aprile, il suo 55° compleanno, in una giornata che fonde riflessione e commozione. La first lady è presente ai funerali di Papa Francesco in Vaticano, affiancata dal marito, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Secondo quanto rivelato da fonti vicine alla coppia a People, Melania si è dichiarata “onorata” di partecipare a un evento di tale importanza per milioni di credenti nel mondo. Questo compleanno, immerso in un contesto solenne, assume un significato profondamente simbolico.Il legame tra Melania Trump e Papa Francesco risale al 2017, durante il primo viaggio presidenziale all’estero della coppia. In quell’occasione, la first lady chiese al Santo Padre di benedire un rosario, un gesto che, secondo fonti vicine alla famiglia, “oggi rende questo viaggio ancora più significativo”. Thesocialpost.it - Melania Trump compie gli anni, il regalo inaspettato di Donald dopo i funerali del Papa Leggi su Thesocialpost.it celebra oggi, sabato 26 aprile, il suo 55° compleanno, in una giornata che fonde riflessione e commozione. La first lady è presente aidiFrancesco in Vaticano, affiancata dal marito,, presidente degli Stati Uniti. Secondo quanto rivelato da fonti vicine alla coppia a People,si è dichiarata “onorata” di partecipare a un evento di tale importanza per milioni di credenti nel mondo. Questo compleanno, immerso in un contesto solenne, assume un significato profondamente simbolico.Il legame traFrancesco risale al 2017, durante il primo viaggio presidenziale all’estero della coppia. In quell’occasione, la first lady chiese al Santo Padre di benedire un rosario, un gesto che, secondo fonti vicine alla famiglia, “oggi rende questo viaggio ancora più significativo”.

