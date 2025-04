Celtic campione di Scozia È il quarto titolo consecutivo 13 titolo negli ultimi 14 anni L’obiettivo ora è completare il triplete

Celtic è di nuovo campione di Scozia! Si tratta del 4° titolo consecutivo: 13° titolo negli ultimi 14 anni! L'obiettivo adesso è il triplete Il Celtic di Glasgow ha conquistato nuovamente il titolo di campione di Scozia, assicurandosi la Premiership con quattro giornate d'anticipo. La squadra guidata da Brendan Rodgers ha trionfato in modo .

