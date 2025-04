Ora vengo ad ammazzarti condomino minacciato dai vicini li aveva redarguiti perché urlavano troppo

urlavano senza motivo a tarda sera, intorno alle 23.30, nell’androne del palazzo in corso Cairoli a Reggio Emilia . Un condomino, disturbato dal rumore, è uscito dal proprio appartamento chiedendo loro di abbassare la voce. La richiesta ha però innescato una accesa lite , durante la quale i due 'urlatorì, entrambi di 27 anni, hanno iniziato a inveire contro l’uomo e a strattonarlo, provocandogli. Feedpress.me - “Ora vengo ad ammazzarti”, condomino minacciato dai vicini: li aveva redarguiti perché urlavano troppo Leggi su Feedpress.me senza motivo a tarda sera, intorno alle 23.30, nell’androne del palazzo in corso Cairoli a Reggio Emilia . Un, disturbato dal rumore, è uscito dal proprio appartamento chiedendo loro di abbassare la voce. La richiesta ha però innescato una accesa lite , durante la quale i due 'urlatorì, entrambi di 27 anni, hanno iniziato a inveire contro l’uomo e a strattonarlo, provocandogli.

Cosa riportano altre fonti

Vicini di casa urlano nell'androne in tarda notte, lui chiede di abbassare la voce e viene aggredito: «Vengo ad ammazzarti» - Era tarda notte quando ha sentito qualcuno urlare. A quel punto, disturbato dal frastuono, l'uomo è uscito dal proprio appartamento e ha visto due persone intente a strillare... 🔗leggo.it

Le Iene, il monologo di Loredana Errore: “dopo l’incidente Ho imparato ad accettare che il mio corpo non può andare veloce come il mio cervello” | Video Mediaset - Loredana Errore torna protagonista a Le Iene con un monologo molto intimo in cui racconta la sua vita personale e professionale: dal successo al tragico incidente. Il monologo di Loredana Errore a Le Iene Show “Quando salivo sul palco mi bastava essere davanti ad un microfono e cantare per avere la consapevolezza che nessuno avrebbe potuto mettersi tra me e il sogno che stavo realizzando” – inizia così il monologo di Loredana Errore a Le Iene. 🔗superguidatv.it

Incidente ad Acerra, muore dissanguata la 26enne Raffaella Scudiero: “Che la terra ti sia lieve” - Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina ad Acerra, in via Pietrabianca, al confine con il Casertano. A perdere la vita è stata Raffaella Scudiero, 26 anni, rimasta vittima di un fatale impatto a bordo della sua auto. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane era alla guida di una Citroën C3 quando, nel tentativo di sorpassare una Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo. 🔗thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Urla nel condominio, lite e minacce: due 20enni denunciati; Reggio. Chiede ai vicini di non urlare e viene aggredito: denunciate due persone; Reggio Emilia, aggredito dai vicini di casa: denunciati due 27enni; Lite notturna nel condominio: Uomo aggredito e minacciato di morte. 🔗Ne parlano su altre fonti

“Ora vengo ad ammazzarti”, condomino minacciato dai vicini: li aveva redarguiti perché urlavano troppo - Urlavano senza motivo a tarda sera, intorno alle 23.30, nell’androne del palazzo in corso Cairoli a Reggio Emilia . Un condomino, disturbato dal rumore, è ... 🔗gazzettadelsud.it

Vicini di casa urlano nell'androne in tarda notte, lui chiede di abbassare la voce e viene aggredito: «Vengo ad ammazzarti» - Era tarda notte quando ha sentito qualcuno urlare. A quel punto, disturbato dal frastuono, l'uomo è uscito dal proprio appartamento e ha visto due persone intente a ... 🔗msn.com