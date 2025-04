MotoGp Spagna Marquez vince nello Sprint Bagnaia terzo

Marquez, in sella alla Ducati ufficiale, continua la sua striscia vincente, trionfando anche nella Sprint race del Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Jerez, intitolato ad Angel Nieto, l'otto volte iridato consolida il proprio primato nel mondiale, allungando a +20 sul fratello Alex, oggi secondo con la Desmosedici del team Gresini. Completa il podio Pecco Bagnaia, terzo con l'altra Ducati ufficiale. In quarta posizione si piazza Franco Morbidelli (Ducati Pertamina), davanti a Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), in quinta. Con il sesto posto di Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), le moto della casa di Borgo Panigale si piazzano davanti a tutti. E' scivolato, invece, il poleman Fabio Quartararo (Yamaha), nel tentativo disperato di resistere al sorpasso di Marc Marquez durante il secondo passaggio.

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: riuscirà Bagnaia a giocarsela con Marquez? Si parte alle 10.45 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere e delle pre-qualifiche per il Gran Premio di Spagna 2025, valevole come quinto capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. A Jerez de la Frontera comincia ufficialmente il lungo tour europeo del campionato con un weekend che si preannuncia molto significativo per la corsa al titolo. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Spagna 2025 in DIRETTA: problemi tecnici per Marc Marquez in avvio di FP1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.13 Caduta di Alex Marquez, che perde l’anteriore e scivola nella staccata di curva 1. Nessuna conseguenza per lo spagnolo del team Gresini. 11.11 Morbidelli comincia a trovare il ritmo e si porta in sesta piazza con 1’37?7 alle spalle di Bagnaia, che torna proprio adesso ai box dopo un secondo run abbastanza breve. 11.09 Marc Marquez mette le cose in chiaro e, al secondo giro della sessione, si issa in vetta alla graduatoria in 1’37?188 con 51 millesimi di vantaggio su Alex. 🔗oasport.it

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Spagna 2025: fratelli Marquez svettano a Jerez, Bagnaia studia in ottica gara - Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP di Spagna, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera la famiglia Marquez si è fatta sentire con Alex a svettare in sella alla Ducati Gresini col crono di 1:36.831 a precedere di 0.357 la Rossa ufficiale di Marc. Ottimo il passo gara di quest’ultimo, che sembra essere partito col piglio giusto. A completare la top-5 sono stati la Yamaha del francese Fabio Quartararo (+0. 🔗oasport.it

