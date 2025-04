Daffara racconta La qualificazione ai playoff non è stata una sorpresa ecco la mia parata più bella della stagione Vi racconto cosa vuol dire allenarsi in Prima squadra

Daffara, portiere della Juventus Next Gen, ha parlato così della stagione in bianconero alla vigilia del match di Serie C col MessinaAlla vigilia di Messina Juventus Next Gen, partita che chiuderà la regular season di Serie C, Giovanni Daffara ha parlato così ai canali ufficiali bianconeri.playoff – «La qualificazione ai play-off non è stata una sorpresa per noi, perchè ce la siamo guadagnata con il duro lavoro sul campo, ma sicuramente è stato un risultato incredibile tenendo in considerazione la posizione in classifica che occupavamo a novembre. Questa qualificazione alla fase finale l'abbiamo vissuta benissimo all'interno dello spogliatoio perché ci siamo resi davvero conto di quello che abbiamo fatto. Con l'arrivo di Mister Brambilla il nostro primo obiettivo, ovviamente, era la salvezza, ma poi con il passare delle partite ci siamo resi conto che la zona play-off poteva essere alla portata e, di conseguenza, ora ci troviamo in questa posizione in classifica e siamo davvero fieri del nostro percorso.

