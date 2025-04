Firenze tutto pronto a San Salvi per il Calendimaggio dei Chille

Firenze, 26 aprile 2025 – In attesa di una infinita Estate a San Salvi – che partirà a giugno con due produzioni Chille “Dada è Dadà ” e “Non i racchiusi, bensì i veggenti” da Franz Kafka – ecco un maggio da non perdere a casa Chille: si comincia giovedì 1 maggio con la Festa di Calendimaggio. In caso di maltempo le iniziative si svolgeranno al chiuso. Sono ormai molti anni che i Chille de la balanza fanno rivivere l’antica Festa di Calendimaggio con iniziative nell’ex-città manicomio. Già ai tempi dell’antica Roma pagana si festeggiava la vittoria della primavera sull’inverno; e successivamente il Calendimaggio si manifestò come ricorrenza comune in molte culture del nostro continente; tanti sono i simboli che accomunano i festeggiamenti nelle varie tradizioni nazionali europee: dal fuoco all’albero del maggio, dall’acqua ai frutti della terra. Lanazione.it - Firenze, tutto pronto a San Salvi per il Calendimaggio dei Chille Leggi su Lanazione.it , 26 aprile 2025 – In attesa di una infinita Estate a San– che partirà a giugno con due produzioni“Dada è Dadà ” e “Non i racchiusi, bensì i veggenti” da Franz Kafka – ecco un maggio da non perdere a casa: si comincia giovedì 1 maggio con la Festa di. In caso di maltempo le iniziative si svolgeranno al chiuso. Sono ormai molti anni che ide la balanza fanno rivivere l’antica Festa dicon iniziative nell’ex-città manicomio. Già ai tempi dell’antica Roma pagana si festeggiava la vittoria della primavera sull’inverno; e successivamente ilsi manifestò come ricorrenza comune in molte culture del nostro continente; tanti sono i simboli che accomunano i festeggiamenti nelle varie tradizioni nazionali europee: dal fuoco all’albero del maggio, dall’acqua ai frutti della terra.

