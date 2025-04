Post di Meloni dopo i funerali di Papa Francesco A Dio Poi si complimenta col servizio d ordine

Papa Francesco con un messaggio, all’apparenza scritto a mano: «A Dio». Si tratta del pensiero che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , dedica attraverso i suoi canali social al Pontefice appena scomparso, mentre è in corso il corteo funebre che porta il feretro da San Pietro a Santa Maria Maggiore. Visualizza questo Post su Instagram Un Post condiviso da Giorgia Meloni. Feedpress.me - Post di Meloni dopo i funerali di Papa Francesco: “A Dio”. Poi si complimenta col servizio d'ordine Leggi su Feedpress.me La fotografia dicon un messaggio, all’apparenza scritto a mano: «A Dio». Si tratta del pensiero che la presidente del Consiglio, Giorgia, dedica attraverso i suoi canali social al Pontefice appena scomparso, mentre è in corso il corteo funebre che porta il feretro da San Pietro a Santa Maria Maggiore. Visualizza questosu Instagram Uncondiviso da Giorgia

Cosa riportano altre fonti

Post della Meloni dopo i funerali di Papa Francesco: “A Dio” - La fotografia di Papa Francesco con un messaggio, all’apparenza scritto a mano: «A Dio». Si tratta del pensiero che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , dedica attraverso i suoi canali social al Pontefice appena scomparso, mentre è in corso il corteo funebre che porta il feretro da San Pietro a Santa Maria Maggiore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni... 🔗feedpress.me

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Il Manifesto di Ventotene, cos’è e le polemiche dopo le parole del premier Giorgia Meloni - Il Manifesto di Ventotene , scritto nel **1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni , è considerato il documento fondante del sogno di un’Europa unita. Redatto durante il confino sull’isola di Ventotene, il testo nasce come una proposta rivoluzionaria per superare i nazionalismi e costruire una federazione europea basata sulla democrazia e la pace . I punti chiave del Manifesto Superare lo Stato nazionale : il Manifesto propone la fine degli stati nazionali sovrani, considera la causa delle guerre mondiali. 🔗notizieaudaci.it

Cosa riportano altre fonti

Post della Meloni dopo i funerali di Papa Francesco: “A Dio”; Papa Francesco è stato sepolto a Santa Maria Maggiore; L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo - Meloni, storico incontro Trump-Zelensky nel giorno del Papa; Papa, Meloni posta foto di Francesco: a Dio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Post della Meloni dopo i funerali di Papa Francesco: “A Dio”. Poi si complimenta col servizio d'ordine - La fotografia di Papa Francesco con un messaggio, all’apparenza scritto a mano: «A Dio». Si tratta del pensiero che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dedica attraverso i suoi canali social ... 🔗msn.com

Breve colloquio tra Meloni e Trump dopo il funerale del Papa - Breve colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump al termine del funerale di papa Francesco. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Meloni ai funerali di Papa Francesco a San Pietro. Per lei completo nero e i capelli raccolti - (Agenzia Vista) Vaticano, 26 aprile 2025 La premier Giorgia Meloni partecipa ai funerali di Papa Francesco a San Pietro. Per lei completo nero, occhiali scuri e i capelli raccolti. Chigi ... 🔗msn.com