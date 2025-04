Funerali di Papa Francesco il dettaglio su Melania Trump che in pochi hanno notato

Funerali di Papa Francesco, un evento che ha richiamato l’attenzione globale, si sono riunite numerose personalità di spicco del mondo politico e religioso. Tra i partecipanti, la First Lady Melania Trump ha attirato l’attenzione per la sua rigorosa adesione al dress code vaticano, che richiedeva sobrietà ed eleganza, simboleggiata da abiti neri e gioielli ridotti al minimo. Melania ha accompagnato il marito Donald Trump, presente per onorare la memoria del pontefice. Non tutti però, hanno notato il dettaglio nell’outfit di Melania Trump. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Perché ho evitato i Funerali”: Don Cristiani choc, il durissimo sfogoLeggi anche: Melania Trump compie gli anni, il regalo inaspettato di Donald dopo i Funerali del PapaMelania Trump impeccabile: il look scelto per i Funerali di Papa FrancescoLa First Lady ha scelto un ensemble di gran classe per l’occasione, optando per un coat dress doppiopetto di Dolce e Gabbana, completato da un velo e guanti di pizzo neri che rispettavano il protocollo senza rinunciare alla sua innata eleganza. Tvzap.it - Funerali di Papa Francesco, il dettaglio su Melania Trump che in pochi hanno notato Leggi su Tvzap.it Ai solennidi, un evento che ha richiamato l’attenzione globale, si sono riunite numerose personalità di spicco del mondo politico e religioso. Tra i partecipanti, la First Ladyha attirato l’attenzione per la sua rigorosa adesione al dress code vaticano, che richiedeva sobrietà ed eleganza, simboleggiata da abiti neri e gioielli ridotti al minimo.ha accompagnato il marito Donald, presente per onorare la memoria del pontefice. Non tutti però,ilnell’outfit di. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Perché ho evitato i”: Don Cristiani choc, il durissimo sfogoLeggi anche:compie gli anni, il regalo inaspettato di Donald dopo idelimpeccabile: il look scelto per idiLa First Lady ha scelto un ensemble di gran classe per l’occasione, optando per un coat dress doppiopetto di Dolce e Gabbana, completato da un velo e guanti di pizzo neri che rispettavano il protocollo senza rinunciare alla sua innata eleganza.

