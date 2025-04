Iran si contano oltre 500 feriti e almeno 4 morti nell’esplosione nel porto di Bandar Abbas

porto di Bandar Abbas. Per il momento sono 406 i feriti, ma il numero è in continuo aggiornamento. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente. In Oman proseguono i colloqui tra Usa e Iran sul programma nucleare di Teheran

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ne parlano su altre fonti

