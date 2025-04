Pomezia volto travisato e auto rubata due 16enni tentano il furto in un bar

Pomezia, 26 aprile 2025 – Due minorenni italiani, di 16 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Pomezia taliani, gravemente indiziati del reato di ricettazione, tentato furto, lesioni personali e resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.Nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo notturni, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile in transito in via dei Castelli Romani (Pomezia), hanno notato nel senso opposto di marcia, una macchina, oggetto di furto, con targhe modificate, con due persone a bordo e incappucciate, che alla vista dei militari si sono date alla fuga.Ragion per cui, ne è nato un inseguimento, terminato solo quando i due, hanno abbandonato il veicolo, per poi proseguire la fuga a piedi, ma dopo poco sono stati raggiunti e bloccati dai militari.

