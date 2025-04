Auto sul corteo del 25 aprile l’uomo alla guida indagato per omicidio stradale

indagato per omicidio stradale l'uomo alla guida dell'Auto che ha travolto la folla al termine del corteo del 25 aprile a Lanciano (Chieti), facendo una vittima e diversi feriti. Si tratta di un 79enne, ex sindacalista Uil ed ex direttore provinciale dell'Inps. La vittima si chiamava invece Gabriele Mastrangelo: aveva 81 anni ed era un ex carabiniere in pensione. Secondo una prima ricostruzione, l'Auto dell'indagato ha accelerato all'improvviso, andandosi a scontrare contro un'altra vettura in sosta, travolgendo Mastrangelo e altri tre pedoni: da chiarire se dietro l'incidente ci sia stato un malore, un guasto meccanico o imperizia da parte del guidatore. I tre feriti travolti dall'Auto sono ancora ricoverati in ospedale, ma le loro condizioni non preoccupano.

