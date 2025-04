L addio a Papa Francesco in un immagine simbolo durante la benedizione della bara il vento apre il Vangelo sopra il suo feretro

Il decano del Collegio cardinalizio, cardinal Giovanni Battista Re, ha incensato e benedetto con l'acqua santa la bara di legno di Papa Francesco, mentre le campane di San Pietro rintoccavano a lutto e il vento scompigliava le pagine del Vangelo posto sopra il feretro. Con questo ultimo gesto si sono conclusi i funerali di Papa Francesco.

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

L'addio a Papa Francesco, 200mila fedeli a San Pietro. La diretta - AGI - Iniziate le esequie di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla basilica. Sulla bara del Pontefice è stato posto il Vangelo aperto. Dopo i funerali, il corteo arriverà fino a Santa Maria Maggiore. 10:35 Duecentomila le persone alle esequie di Francesco In questo momento le competenti autorità informano che stanno partecipando ai funerali di Papa Francesco circa 200. 🔗agi.it

