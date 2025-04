Papa Francesco folla commossa ed emozionata E’ stato un grande

folla commossa ed emozionata ha accompagnato la celebrazione per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Migliaia di pellegrini hanno vissuto questa intensa giornata. Servizio di Nicola Ferrante Papa Francesco, folla commossa ed emozionata. "E' stato un grande" TG2000.

Papa Francesco oggi torna a casa. Folla in attesa davanti al Gemelli - Roma, 23 marzo 2025 – Un piazzale gremito, quello del policlinico Agostino Gemelli, attende la prima apparizione pubblica di Papa Francesco dopo sei settimane di ricovero. Intorno a mezzogiorno, infatti, il pontefice si affaccerà per un breve saluto e una benedizione alla folla dopo l'Angelus, che non pronuncerà ma che sarà diffuso solo in forma scritta. Quindi, prenderà la strada per Santa Marta dove lo attende un periodo di riposo e di convalescenza ''di due mesi'', come hanno spiegato i medici dell’ospedale capitolino. 🔗quotidiano.net

Una folla al Gemelli aspetta Papa Francesco - AGI - Una folla di fedeli è presente nel piazzale del Policlinico Agostino Gemelli di Roma dove, intorno alle 12, Papa Francesco si affaccerà per un breve saluto e una benedizione. È la prima apparizione pubblica del Pontefice dopo il ricovero. Dopo l'apparizione, il pontefice sarà dimesso per far ritorno a Santa Marta dove lo aspettano due mesi di convalescenza per l'infezione polimicrobiotica per la quale era stato ricoverato lo scorso 14 febbraio. 🔗agi.it

Papa Francesco: lascia il Gemelli e torna in Vaticano. Prima saluta la folla dal balcone del Gemelli e parla di pace - Tanta gente: fedeli, familiari di pazienti, religiosi ma anche qualche curioso, nel piazzale antistante all'ingresso principale del Policlinico Gemelli di Roma per accogliere la prima apparizione pubblica di Papa Francesco, dopo 38 giorni di ricovero L'articolo Papa Francesco: lascia il Gemelli e torna in Vaticano. Prima saluta la folla dal balcone del Gemelli e parla di pace proviene da Firenze Post. 🔗.com

La folla commossa per l'ultimo saluto a Papa Francesco - Il percorso che va dal Vaticano alla Basilica di Santa Maria Maggiore si è trasformato in un fiume di persone, unite da un unico sentimento: la commozione per la scomparsa di Papa Francesco. Secondo l ... 🔗notizie.it

Funerali di Papa Francesco: i momenti più emozionanti dell'ultimo saluto al Pontefice - Roma, 26 aprile 2025 – Oltre 250mila persone hanno riempito Piazza San Pietro per l'ultimo commosso saluto a Papa Francesco. Un funerale storico, segnato dalla presenza di numerosi leader mondiali e c ... 🔗msn.com

Papa: corteo arrivato a S. Maria Maggiore, applauso commosso dalla folla - Roma, 26 apr. (LaPresse) - Il corteo funebre che trasporta il feretro di Papa Francesco è arrivato a Santa Maria Maggiore. Ad accoglierlo decine di migliaia ... 🔗lapresse.it