8220Il prossimo Papa deve essere italiano8221 la profezia del film Conclave dopo la morte di Papa Francesco

Papa italiano" diventa virale sui social e riaccende il dibattito sulla successione di Papa Francesco: "Senza Roma, le cose cadono. Sono quarant'anni che non abbiamo un italiano". Leggi su Fanpage.it Il dialogo tra Castellitto e Fiennes sul "italiano" diventa virale sui social e riaccende il dibattito sulla successione di: "Senza Roma, le cose cadono. Sono quarant'anni che non abbiamo un italiano".

