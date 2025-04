Papa Francesco l’ultimo viaggio in papamobile fino a Santa Maria Maggiore

l’ultimo viaggio di Papa Francesco ha attraversato il centro della Capitale. Un percorso lungo 6 chilometri fino a Santa Maria Maggiore. Un cammino dentro la città seguito da una grande folla. Servizio di Caterina Dall’Olio Papa Francesco, l’ultimo viaggio in Papamobile fino a Santa Maria Maggiore TG2000. Tv2000.it - Papa Francesco, l’ultimo viaggio in papamobile fino a Santa Maria Maggiore Leggi su Tv2000.it diha attraversato il centro della Capitale. Un percorso lungo 6 chilometri. Un cammino dentro la città seguito da una grande folla. Servizio di Caterina Dall’OlioinmobileTG2000.

