Perché ho evitato i funerali Don Cristiani shock il durissimo sfogo

Cristiani, fondatore e anima del Movimento Shalom, è noto per il suo impegno in favore della giustizia sociale e della solidarietà tra i popoli. La sua missione, profondamente radicata nei valori del Vangelo, lo ha portato a esprimere spesso posizioni critiche verso le disuguaglianze e le ingiustizie, sia all’interno che all’esterno della Chiesa.Papa Francesco, nel corso del suo pontificato durato dodici anni, ha incarnato un modello di umiltà e vicinanza ai più poveri, opponendosi con forza ai privilegi, agli eccessi di potere e alle logiche di carriera che, talvolta, hanno caratterizzato gli ambienti ecclesiastici. Con gesti concreti e parole dirompenti, il pontefice ha tracciato un percorso di rinnovamento che non ha mancato di suscitare ammirazione ma anche profonde resistenze. Thesocialpost.it - “Perché ho evitato i funerali”: Don Cristiani shock, il durissimo sfogo Leggi su Thesocialpost.it Don Andrea Pio, fondatore e anima del Movimento Shalom, è noto per il suo impegno in favore della giustizia sociale e della solidarietà tra i popoli. La sua missione, profondamente radicata nei valori del Vangelo, lo ha portato a esprimere spesso posizioni critiche verso le disuguaglianze e le ingiustizie, sia all’interno che all’esterno della Chiesa.Papa Francesco, nel corso del suo pontificato durato dodici anni, ha incarnato un modello di umiltà e vicinanza ai più poveri, opponendosi con forza ai privilegi, agli eccessi di potere e alle logiche di carriera che, talvolta, hanno caratterizzato gli ambienti ecclesiastici. Con gesti concreti e parole dirompenti, il pontefice ha tracciato un percorso di rinnovamento che non ha mancato di suscitare ammirazione ma anche profonde resistenze.

“Perché ho evitato i funerali”: Don Cristiani choc, il durissimo sfogo - Don Andrea Pio Cristiani, figura centrale del Movimento Shalom, è ampiamente riconosciuto per il suo impegno nella promozione della giustizia sociale e della solidarietà tra le nazioni. Radicato profondamente nei valori del Vangelo, Don Andrea ha spesso espresso critiche verso le disuguaglianze e le ingiustizie, sia all’interno della Chiesa che nel contesto sociale più ampio. In occasione dei funerali di Papa Francesco a Roma, Don Andrea ha scelto di non partecipare alla cerimonia ufficiale. 🔗tvzap.it

“Perché ho evitato i funerali di Papa Francesco”. La nausea di don Cristiani: “Piangono dopo averlo deriso” - “Sono nauseato dai discorsi che sento anche da parte di coloro che lo hanno avversato e ferito con ingiurie in questi 12 anni di servizio come Vescovo di Roma e, dunque, capo della Chiesa”. Lo afferma in una lettera don Andrea Pio Cristiani (foto), presidente del movimento Shalom di San Miniato (Pisa), invitando i fedeli alla messa di oggi, 26 aprile, alle ore 17,30 nel monastero delle Clarisse di Fucecchio “insieme a coloro che vorranno partecipare”. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Perché ho evitato i funerali di Papa Francesco”. La nausea di don Cristiani: “Piangono dopo averlo deriso” - "I peggiori avversari e denigratori li ha trovati proprio in casa, in gonnella rossa e non c'è da stupirsi considerando la sua guerra ai privilegi, ai fasti, alla ricchezza" ... 🔗ilfattoquotidiano.it