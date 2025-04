Sale sul tetto per controllare delle infiltrazioni d8217acqua e precipita per 6 metri muore sul colpo

precipitato dal tetto di un capannone oggi a Santorso, in provincia di Vicenza. Nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 per salvargli la vita. Leggi su Fanpage.it Un uomo di 58 anni èto daldi un capannone oggi a Santorso, in provincia di Vicenza. Nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 per salvargli la vita.

