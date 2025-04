Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez ha vinto 8 gare su 9, Sprint comprese. Per ora è un Mondiale a senso unico

Un autentico dominio. Ha in sé qualcosa di significativo quanto accaduto a Jerez de la Frontera (Spagna), tappa del2025 di. Sul circuito andaluso, cinque anni fa, la carriera diaveva avuto un brusco stop. Una domenica da incubo per l’asso nativo di Cervera e un incidente con conseguenze serie sul suo braccio destro. Da quel momento mesi e anni di sofferenza, decidendo poi di lasciare la Honda e di mettersi in discussione in Ducati.La velocità e la fiducia sono tornate e in questo campionato, in sella alla Rossa ufficiale, l’abbinamento pilota migliore-moto da battere è perfettamente rappresentato. In attesa di quanto accadrà domani, nel GP di Spagna, il pallottoliere segna otto vittorie in novedisputate e l’eccezione nella regola diè stata, ironia della sorte, nell’amata Austin.