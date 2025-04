Diciasettenne investita da un treno alla stazione Greco Pirelli di Milano trovato un monopattino

treno nella serata di ieri, 25 aprile, presso la stazione milanese di Greco-Pirelli. L’investimento è accaduto poco prima delle 22.15. A quanto emerso finora, la giovane stava attraversando i binari in monopattino assieme ai genitori, quando è sopraggiunto il convoglio, il treno regionale trenord 25081, proveniente da Chiasso e diretto alla fermata Porta Garibaldi.Il macchinista non è riuscito a evitare l’impatto: la ragazzina è stata soccorsa per essere portata all’ospedale San Gerardo di Monza, ma è morta in ospedale durante il tragitto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco oltre al personale dell’Areu e agli agenti della polizia ferroviaria. La giovane avrebbe compiuto 18 anni il prossimo luglio. Le indagini della Polfer sono in corso per chiarire le dinamiche del fatto e per capire se, al momento dell’impatto, la vittima fosse al telefono o stesse sentendo la musica con le cuffie. Ilfattoquotidiano.it - Diciasettenne investita da un treno alla stazione Greco-Pirelli di Milano, trovato un monopattino Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una ragazza di 17 anni è stata travolta da unnella serata di ieri, 25 aprile, presso lamilanese di. L’investimento è accaduto poco prima delle 22.15. A quanto emerso finora, la giovane stava attraversando i binari inassieme ai genitori, quando è sopraggiunto il convoglio, ilregionalerd 25081, proveniente da Chiasso e direttofermata Porta Garibaldi.Il macchinista non è riuscito a evitare l’impatto: la ragazzina è stata soccorsa per essere portata all’ospedale San Gerardo di Monza, ma è morta in ospedale durante il tragitto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco oltre al personale dell’Areu e agli agenti della polizia ferroviaria. La giovane avrebbe compiuto 18 anni il prossimo luglio. Le indagini della Polfer sono in corso per chiarire le dinamiche del fatto e per capire se, al momento dell’impatto, la vittima fosse al telefono o stesse sentendo la musica con le cuffie.

