Velvetmag.it - Poste Italiane, come acquistare le azioni della società

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’offerta pubblica di vendita (OPV) di, in programma tra il 21 e il 25 ottobre 2024, rappresenta una grande opportunità per gli investitori italiani. Si trattaseconda tranche di vendita dopo la prima offerta del 2015, quando il gruppo ha fatto il suo debutto in Borsa. Questa nuova fase di privatizzazione, voluta dal Governo per ridurre il debito pubblico, mette sul mercato circa il 14% delle, per un valore complessivo stimato di 2,2 miliardi di euro. Il lotto minimo diUno degli aspetti più importanti per i risparmiatori è il lotto minimo di acquisto. Durante la prima offerta del 2015, il lotto minimo era di 500, con un prezzo totale di circa 3.375 euro.